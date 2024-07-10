Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, Лунин до сих пор не ответил руководству «Реала» на предложение о продлении контракта до 2029 года. «Сливочные» больше не намерены ждать, если Лунин не определится со своим будущим до 15 июля – в «королевском клубе» решат продать украинца и начнут поиски замены Андрею.

Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.