Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
«Сливочные» настаивают, чтобы Лунин определился с будущим как можно быстрее
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Defensa Central, Лунин до сих пор не ответил руководству «Реала» на предложение о продлении контракта до 2029 года. «Сливочные» больше не намерены ждать, если Лунин не определится со своим будущим до 15 июля – в «королевском клубе» решат продать украинца и начнут поиски замены Андрею.
Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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