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  4. Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Испания
10 июля 2024, 01:33 | Обновлено 10 июля 2024, 01:50
277
2

Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени

«Сливочные» настаивают, чтобы Лунин определился с будущим как можно быстрее

10 июля 2024, 01:33 | Обновлено 10 июля 2024, 01:50
277
2
Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, Лунин до сих пор не ответил руководству «Реала» на предложение о продлении контракта до 2029 года. «Сливочные» больше не намерены ждать, если Лунин не определится со своим будущим до 15 июля – в «королевском клубе» решат продать украинца и начнут поиски замены Андрею.

Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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Raien
А є якась технічна штукенція, щоб не бачити новини по тегу чи назві, або ключовим словам? Цей спам про Луніна просто обрид вже.
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0
g3t
> якщо Лунін не визначиться зі своїм майбутнім до 15 червня
Якого року? Чи ви вже повторно постите старі новини, аби тільки шось про Луніна написати?)
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