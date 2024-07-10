Стало известно, кого может возглавить Анчелотти после ухода из Реала
Карло может возглавить сборную Бразилии в 2026 году
65-летний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти имеет контракт с «королевским клубом» до лета 2026 года.
По информации Todo Fichajes, Бразильская конфедерация футбола занялась поисками нового главного тренера, который будет возглавлять команду на чемпионате мира 2026 года. Бразильская конфедерация уже давно следит за Анчелотти, он является главным претендентом на место главного тренера сборной после завершения его соглашение с «Реалом».
Ранее сообщалось, что нынешний тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор, несмотря на вылет из Копа Америка, продолжит работать со сборной как минимум до старта чемпионата мира 2026.
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