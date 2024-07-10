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Испания
10 июля 2024, 02:11 |
257
0

Стало известно, кого может возглавить Анчелотти после ухода из Реала

Карло может возглавить сборную Бразилии в 2026 году

10 июля 2024, 02:11 |
257
0
Стало известно, кого может возглавить Анчелотти после ухода из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

65-летний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти имеет контракт с «королевским клубом» до лета 2026 года.

По информации Todo Fichajes, Бразильская конфедерация футбола занялась поисками нового главного тренера, который будет возглавлять команду на чемпионате мира 2026 года. Бразильская конфедерация уже давно следит за Анчелотти, он является главным претендентом на место главного тренера сборной после завершения его соглашение с «Реалом».

Ранее сообщалось, что нынешний тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор, несмотря на вылет из Копа Америка, продолжит работать со сборной как минимум до старта чемпионата мира 2026.

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Карло Анчелотти назначение тренера Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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