Дарио СРНА: «Стараемся заставить людей забыть про войну»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна оценил шансы команды в новом сезоне Лиги чемпионов, который будет разыгран в новом формате без классического группового этапа:

«Наш рейтинг не упал. Мы потеряли за войну 14 игроков, некоторые уже потихоньку возвращаются, мы купили пару усилений и наша цель – выиграть чемпионат и Кубок. Я уверен, что в таком формате Лиги чемпионов что мы готовы сделать один шаг вперед.

Мы стараемся отвлечь людей, которые борются за Украину, через 90 минут передать немного положительных эмоций, забыть о войне, забыть о фронте, особенно в Лиге Чемпионов, где мы уже третий играем за пределами Украины. Первый год мы играли в Польше, второй в Гамбурге, в этом году играем в Гельзенкирхене, где будет много болельщиков и украинцев.

Так что, со своей стороны, мы очень стараемся заставить людей забыть про несчастья, войну, сирены, ракеты, по крайней мере, во время нашей игры».

Сегодня «Шахтер» арендовал у «Вольфсбурга» Бартола Франьича.