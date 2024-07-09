Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. Дарио СРНА: «Стараемся заставить людей забыть про войну»
Лига чемпионов
09 июля 2024, 19:52 |
385
7

Дарио СРНА: «Стараемся заставить людей забыть про войну»

Спортивный директор «Шахтера – о текущем положении клуба

09 июля 2024, 19:52 |
385
7
Дарио СРНА: «Стараемся заставить людей забыть про войну»
shakhtar.com. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна оценил шансы команды в новом сезоне Лиги чемпионов, который будет разыгран в новом формате без классического группового этапа:

«Наш рейтинг не упал. Мы потеряли за войну 14 игроков, некоторые уже потихоньку возвращаются, мы купили пару усилений и наша цель – выиграть чемпионат и Кубок. Я уверен, что в таком формате Лиги чемпионов что мы готовы сделать один шаг вперед.

Мы стараемся отвлечь людей, которые борются за Украину, через 90 минут передать немного положительных эмоций, забыть о войне, забыть о фронте, особенно в Лиге Чемпионов, где мы уже третий играем за пределами Украины. Первый год мы играли в Польше, второй в Гамбурге, в этом году играем в Гельзенкирхене, где будет много болельщиков и украинцев.

Так что, со своей стороны, мы очень стараемся заставить людей забыть про несчастья, войну, сирены, ракеты, по крайней мере, во время нашей игры».

Сегодня «Шахтер» арендовал у «Вольфсбурга» Бартола Франьича.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Лига чемпионов российско-украинская война
Олег Дидух Источник: gol.hr
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Комментарии 7
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uausa
Та про війну треба кричати до матчу, під час матчу і після матчу. Виходити на поле битися, як на фронті. А він каже "забути про війну".
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+3
Олександр
Покидьок .Створення януковича і ахметова .хорватської російський гибрид
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+3
a.fedorenko1953
Яке цинічне створіня... за гроші ахмета.
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+3
DK1961
Допингист, симулянт и просто подонок на поле. Ничего человеческого
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+1
Pavel_i_CO
Днонєтскім шісткам ахмєтава ніде не раді. Бомжі-переобували 
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+1
Диванний Експерт
Пілять.. Воно намагається , щоб люди забули про війну😡.. Світоліна кричить на весь світ,що в нас війна , а це створіння…..
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+1
Burevestnik
лицемір...
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0
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