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Италия
09 июля 2024, 19:27 | Обновлено 09 июля 2024, 19:28
314
1

ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Малиновского перешел в Интер

Хосеп Мартинес покинул «Дженоа»

09 июля 2024, 19:27 | Обновлено 09 июля 2024, 19:28
314
1
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Малиновского перешел в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Мартинес

Миланский «Интер» официально сообщил о подписании голкипера «Дженоа» Хосепа Мартинеса. Контракт с 26-летним испанцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Мартинес обошелся «Интеру» в 13,5 миллиона евро. Полтора года назад «Дженоа» отдала за Мартинеса «РБ Лейпциг» 3,5 миллиона.

Несколько дней назад «Интер» подписал польского полузащитника Пётра Зелиньски на правах свободного агента. В ближайшее время ожидается объявление о подписании форварда «Порту» Мехди Тареми.

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Интер Милан Дженоа Хосеп Мартинес трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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Saar
В Інтері одні Мартінеси
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