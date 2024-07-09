ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Малиновского перешел в Интер

Миланский «Интер» официально сообщил о подписании голкипера «Дженоа» Хосепа Мартинеса. Контракт с 26-летним испанцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Мартинес обошелся «Интеру» в 13,5 миллиона евро. Полтора года назад «Дженоа» отдала за Мартинеса «РБ Лейпциг» 3,5 миллиона.

Несколько дней назад «Интер» подписал польского полузащитника Пётра Зелиньски на правах свободного агента. В ближайшее время ожидается объявление о подписании форварда «Порту» Мехди Тареми.