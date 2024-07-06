ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Италии подписал ключевого хавбека сборной Польши

Действующий чемпион Италии «Интер» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Петром Зелиньски. Игрок получил контракт на 4 года.

30-летний футболист по итогам минувшего сезона стал свободным агентом и решил покинуть «Наполи». После выступлений на Евро-2024 в составе сборной Польши Зелинськи перебрался в миланский клуб.

В минувшем сезоне Петр провел 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.