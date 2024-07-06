Италия06 июля 2024, 19:10 | Обновлено 06 июля 2024, 19:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Италии подписал ключевого хавбека сборной Польши
Зелиньски оформил контракт с миланским клубом
06 июля 2024, 19:10 | Обновлено 06 июля 2024, 19:14
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Действующий чемпион Италии «Интер» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Петром Зелиньски. Игрок получил контракт на 4 года.
30-летний футболист по итогам минувшего сезона стал свободным агентом и решил покинуть «Наполи». После выступлений на Евро-2024 в составе сборной Польши Зелинськи перебрался в миланский клуб.
В минувшем сезоне Петр провел 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Welcome 🇵🇱#ForzaInter #WelcomePiotr— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 6, 2024
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