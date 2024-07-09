Моуриньо раскритиковал выступление Португалии на Евро-2024

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо раскритиковал выступление сборной Португалии на Евро-2024, где команда Роберто Мартинеса вылетела в четвертьфинале от Франции:

«Я смотрел матчи чемпионата Европы, как профессионал. Каждый раз, когда Турция побеждала, это была проблема для меня, и всякий раз, когда Португалия выигрывала, это была радость для меня.

Всегда есть уныние, когда чувствуешь, что мог сделать больше. Португалия имеет огромный потенциал. Я не сильно ошибся в прогнозах, когда сказал, что Португалия, Франция и Англия – фавориты. Две команды из трех – в полуфинале.

Испания – самый большой сюрприз для меня по развитию команды. Для меня сейчас эта команда играет лучше всего.

Португалия не была потрясающей, хоть и дошла до четвертьфинала. Ждали больше. Я был на стадионе, когда Португалия проиграла Хорватии накануне Евро-2024 – что-то было не так.

Я не почувствовал никаких прекрасных чувств. Команда продвигалась по сетке турнира, но выглядела неубедительно. А потом настал момент истины, и Португалия не была одной из сильнейших команд».