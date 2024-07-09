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  4. Соболева проиграла на старте турнира WTA 125 в Швеции
WTA
09 июля 2024, 17:43 |
157
1

Соболева проиграла на старте турнира WTA 125 в Швеции

Анастасия уступила сопернице из Польши

09 июля 2024, 17:43 |
157
1
Соболева проиграла на старте турнира WTA 125 в Швеции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№230 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

В первом раунде украинка проиграла польке Катаржине Каве (№186 WTA).

Бостад. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Катаржина Кава (Польша) – 6:2, 2:6, 5:7

В понедельник матч первого круга на этом турнире провели Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Завацкая взяла реванш за поражение в квалификации РГ-2024 и во втором раунде сыграет против Анны-Каролины Шмидловой из Словакии.

По теме:
Анастасия Соболева – Катаржина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая прокомментировала победу над Стародубцевой на турнире в Швеции
Завацкая взяла реванш у Стародубцевой за поражение в квалификации РГ-2024
WTA Бостад Катаржина Кава Анастасия Соболева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Забракло Насті сил  . В третьому сеті з 2:4 зробила 5:4, але надалі її не вистачило.
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