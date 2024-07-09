Соболева проиграла на старте турнира WTA 125 в Швеции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№230 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

В первом раунде украинка проиграла польке Катаржине Каве (№186 WTA).

Бостад. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Катаржина Кава (Польша) – 6:2, 2:6, 5:7

В понедельник матч первого круга на этом турнире провели Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Завацкая взяла реванш за поражение в квалификации РГ-2024 и во втором раунде сыграет против Анны-Каролины Шмидловой из Словакии.