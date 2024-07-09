WTA09 июля 2024, 17:43 |
157
1
Соболева проиграла на старте турнира WTA 125 в Швеции
Анастасия уступила сопернице из Польши
09 июля 2024, 17:43 |
157
1
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№230 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).
В первом раунде украинка проиграла польке Катаржине Каве (№186 WTA).
Бостад. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Катаржина Кава (Польша) – 6:2, 2:6, 5:7
В понедельник матч первого круга на этом турнире провели Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Завацкая взяла реванш за поражение в квалификации РГ-2024 и во втором раунде сыграет против Анны-Каролины Шмидловой из Словакии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2024, 15:29 19
Валерий Василенко – о почти свершившейся катастрофе днепровского клуба
Теннис | 09 июля 2024, 17:15 3
Донна Векич завершила сказку Лулу Сан
Футбол | 08.07.2024, 20:23
Футбол | 09.07.2024, 09:51
Футбол | 09.07.2024, 05:58
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Забракло Насті сил . В третьому сеті з 2:4 зробила 5:4, але надалі її не вистачило.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2024, 11:14 16
08.07.2024, 13:51 3
08.07.2024, 15:34 2
08.07.2024, 14:11 5
08.07.2024, 14:30 4
07.07.2024, 20:33 8
07.07.2024, 17:16 40
08.07.2024, 11:31 28