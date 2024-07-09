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Уимблдон
09 июля 2024, 17:35 | Обновлено 09 июля 2024, 17:36
149
0

Карлос Алькарас – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Уимблдоне

09 июля 2024, 17:35 | Обновлено 09 июля 2024, 17:36
149
0
Карлос Алькарас – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 июля третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала испанец сразится с 13-й ракеткой мира Томми Полом из США Время начала поединка – 17:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Янником Синнером (№1 ATP) или Даниилом Медведевым (№5 ATP).

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смотреть онлайн Уимблдон-2024 Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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