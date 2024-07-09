Карлос Алькарас – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала испанец сразится с 13-й ракеткой мира Томми Полом из США Время начала поединка – 17:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Янником Синнером (№1 ATP) или Даниилом Медведевым (№5 ATP).

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