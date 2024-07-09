ВИДЕО. Новичок Шахтера обратился к болельщикам донецкого клуба

Новичок «Шахтер» Бартол Франьич обратился к болельщикам украинской команды.

«Привет, болельщики «Шахтера». Я с радостью стану новой частью вашей семьи. Хочу добыть много трофеев и побед в этом году», – сказал фуболист.

Отметим, что «горняки» арендовали 24-летнего хорвата на сезон-2024/2025 и получили право на выкуп его контракта.

Франьич играл за юношеские сборные Хорватии всех возрастных категорий. В рядах молодежной сборной Хорватии U-21 он провел 15 матчей, забил 1 гол.