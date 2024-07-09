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  4. ВИДЕО. Новичок Шахтера обратился к болельщикам донецкого клуба
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 15:53 | Обновлено 09 июля 2024, 16:27
722
5

ВИДЕО. Новичок Шахтера обратился к болельщикам донецкого клуба

Бартол Франьич хочет добыть много трофеев и побед

09 июля 2024, 15:53 | Обновлено 09 июля 2024, 16:27
722
5
ВИДЕО. Новичок Шахтера обратился к болельщикам донецкого клуба
ФК Шахтер Донецк. Бартол Франьич

Новичок «Шахтер» Бартол Франьич обратился к болельщикам украинской команды.

«Привет, болельщики «Шахтера». Я с радостью стану новой частью вашей семьи. Хочу добыть много трофеев и побед в этом году», – сказал фуболист.

Отметим, что «горняки» арендовали 24-летнего хорвата на сезон-2024/2025 и получили право на выкуп его контракта.

Франьич играл за юношеские сборные Хорватии всех возрастных категорий. В рядах молодежной сборной Хорватии U-21 он провел 15 матчей, забил 1 гол.

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Владимир Клепач Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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wojsergivan
в чемпионате украине исчезают клубы из-за отсутствия финансов а ахметка повышает тарифы в своих облэнерго и покупает в кротоферму новых обезьян. когда наконец этого шулера и наперсточкина посадят хоть бы в англии?
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OtsoCity
Дуже добре👍
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Zander
Удачі в єврокубках 
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