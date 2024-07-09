ВИДЕО. Новичок Шахтера обратился к болельщикам донецкого клуба
Бартол Франьич хочет добыть много трофеев и побед
Новичок «Шахтер» Бартол Франьич обратился к болельщикам украинской команды.
«Привет, болельщики «Шахтера». Я с радостью стану новой частью вашей семьи. Хочу добыть много трофеев и побед в этом году», – сказал фуболист.
Отметим, что «горняки» арендовали 24-летнего хорвата на сезон-2024/2025 и получили право на выкуп его контракта.
Франьич играл за юношеские сборные Хорватии всех возрастных категорий. В рядах молодежной сборной Хорватии U-21 он провел 15 матчей, забил 1 гол.
🎙 Бартол Франьїч звернувся до вболівальників «Шахтаря» 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/c3F4UbtXaj— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 9, 2024
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