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  4. Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
09 июля 2024, 15:38 |
684
0

Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Уимблдоне

09 июля 2024, 15:38 |
684
0
Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

9 июля лидер мирового рейтинга Янник Синнер продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала итальянец сразится с Даниилом Медведевым. Время начала поединка – 15:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 12-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 5 последних поединков, проиграв первые шесть.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом (№3 ATP) или Томми Полом (№13 ATP).

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смотреть онлайн Уимблдон-2024 Янник Синнер Даниил Медведев
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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