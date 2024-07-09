Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Уимблдоне
9 июля лидер мирового рейтинга Янник Синнер продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче 1/4 финала итальянец сразится с Даниилом Медведевым. Время начала поединка – 15:40 по Киеву.
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Это будет 12-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 5 последних поединков, проиграв первые шесть.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом (№3 ATP) или Томми Полом (№13 ATP).
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