Не хватает игроков. Днепр-1 нашел способ набрать футболистов

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман признал, что в команде сейчас не хватает игроков из-за сложной финансовой ситуации, однако клуб хочет добрать состав арендованными.

«Время до начала чемпионата (3 августа – прим) еще есть. Снятие банов занимает около 10-15 дней. Мы отдаем себе отчет, что «Днепру-1» будет не хватать футболистов, поэтому уже есть договоренности с некоторыми клубами о годичной аренде игроков».

«А зимой пусть новый инвестор уже сам составляет бюджет для комплектации команды», — сказал Фридман.

«Днепр-1» близок к прекращению существования, однако менеджмент продолжает поиск нового инвестора.