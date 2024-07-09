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  4. Не хватает игроков. Днепр-1 нашел способ набрать футболистов
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 15:49 |
2070
3

Не хватает игроков. Днепр-1 нашел способ набрать футболистов

Фридман сказал, что клуб готов брать игроков в аренду

09 июля 2024, 15:49 |
2070
3
Не хватает игроков. Днепр-1 нашел способ набрать футболистов
ФК Днепр-1

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман признал, что в команде сейчас не хватает игроков из-за сложной финансовой ситуации, однако клуб хочет добрать состав арендованными.

«Время до начала чемпионата (3 августа – прим) еще есть. Снятие банов занимает около 10-15 дней. Мы отдаем себе отчет, что «Днепру-1» будет не хватать футболистов, поэтому уже есть договоренности с некоторыми клубами о годичной аренде игроков».

«А зимой пусть новый инвестор уже сам составляет бюджет для комплектации команды», — сказал Фридман.

«Днепр-1» близок к прекращению существования, однако менеджмент продолжает поиск нового инвестора.

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Днепр-1 Вячеслав Фридман трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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New Zealander
Дніпро в цій ситуації нагадує мені Байдена. Не можете набрати нормальну команду - краще йдіть аніж набирати мотлох на єврокубки. Дайте більш достойному Руху зіграти там
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