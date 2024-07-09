Андрей ТЛУМАК: «Испанцы забьют на один мяч больше»
Бывший голкипер львовян оценил полуфинальную пару Евро-2024 Франция – Испания
Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак сделал свой прогноз на сегодняшний полуфинальный поединок Евро-2024 по футболу между сборными Испании и Франции:
- На мой взгляд, соперники не будут действовать с открытым забралом. И если к такому стилю французов в Германии все уже привыкли, то осторожность заточенных на атаку испанцев где-то вызвана статусностью поединка. Ведь до финала осталось сделать лишь один шаг, поэтому надо минимизировать риски.
Интерес к этому противостоянию подогревает и то, что на стороне французов будет опыт, а у испанцев – молодежное рвение. Скрывать не буду: мне больше импонируют подопечные Луиса де ла Фуэнте, особенно то, как нестандартно они действуют на флангах. И несмотря на то, что сегодня у них есть определенные проблемы с составом, все для них закончится благополучно. Испания возьмет верх – 1:0, – сказал Тлумак.
Ранее бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин высказался о первом полуфинале Евро.
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