Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ТЛУМАК: «Испанцы забьют на один мяч больше»
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 15:16 | Обновлено 09 июля 2024, 15:20
313
1

Андрей ТЛУМАК: «Испанцы забьют на один мяч больше»

Бывший голкипер львовян оценил полуфинальную пару Евро-2024 Франция – Испания

09 июля 2024, 15:16 | Обновлено 09 июля 2024, 15:20
313
1
Андрей ТЛУМАК: «Испанцы забьют на один мяч больше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак сделал свой прогноз на сегодняшний полуфинальный поединок Евро-2024 по футболу между сборными Испании и Франции:

- На мой взгляд, соперники не будут действовать с открытым забралом. И если к такому стилю французов в Германии все уже привыкли, то осторожность заточенных на атаку испанцев где-то вызвана статусностью поединка. Ведь до финала осталось сделать лишь один шаг, поэтому надо минимизировать риски.

Интерес к этому противостоянию подогревает и то, что на стороне французов будет опыт, а у испанцев – молодежное рвение. Скрывать не буду: мне больше импонируют подопечные Луиса де ла Фуэнте, особенно то, как нестандартно они действуют на флангах. И несмотря на то, что сегодня у них есть определенные проблемы с составом, все для них закончится благополучно. Испания возьмет верх – 1:0, – сказал Тлумак.

Ранее бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин высказался о первом полуфинале Евро.

По теме:
Тренер Испании предложил отменить дополнительное время в плей-офф Евро
3 августа в Киеве состоится большой вечер бокса. Известны подробности
Коди ГАКПО: «Наша цель – выйти в финал»
инсайд сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Франция Андрей Тлумак
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Футбол | 09 июля 2024, 06:01 0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция

Поединок состоится 9 июля в 22:00 в немецком Мюнхене

ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
Теннис | 08 июля 2024, 17:23 4
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне

Элина призналась, что ей нелегко было выходить на корт после новостей о ракетном обстреле рф

Известный немецкий клуб хочет приобрести легионера Шахтера
Футбол | 09.07.2024, 07:40
Известный немецкий клуб хочет приобрести легионера Шахтера
Известный немецкий клуб хочет приобрести легионера Шахтера
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
Теннис | 08.07.2024, 15:34
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
УАФ хочет вернуть Мальдера в сборную Украины. Известно, на какую должность
Футбол | 09.07.2024, 15:25
УАФ хочет вернуть Мальдера в сборную Украины. Известно, на какую должность
УАФ хочет вернуть Мальдера в сборную Украины. Известно, на какую должность
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
В свої ворота..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Красавица-рекордсменка! Эмоции Магучих после исторического прыжка
ФОТО. Красавица-рекордсменка! Эмоции Магучих после исторического прыжка
07.07.2024, 18:42 1
Другие виды
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
08.07.2024, 14:33 16
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
09.07.2024, 09:51 23
Футбол
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 17:06 29
Теннис
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
08.07.2024, 15:57 7
Футбол
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
08.07.2024, 07:05 1
Бокс
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
08.07.2024, 08:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем