Андрей ПОЛУНИН: «Все решится в серии послематчевых пенальти»

9 июля состоится первый полуфинальный матч Евро-2024 в Германии по футболу между сборными Испании и Франции.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:

– Не буду оригиналом, когда скажу, что именно сборная Испании на текущем континентальном чемпионате демонстрирует наиболее зрелищный футбол. И, если брать во внимание собственно игровые качества, то «Красная фурия» – фаворит в сегодняшнем поединке.

Но в полуфинале испанцам достался очень неудобный оппонент, который довольно неожиданно в Германии сделал ставку на прагматичный футбол, хотя имеет в своем составе исполнителей, заточенных на атаку. Чего только стоит Килиан Мбаппе. Возможно, это свое грозное «оружие» французы приберегли именно на полуфинал?

На мой взгляд, сегодня очень много будет значить кто возьмет верх в битве тренеров. Француз Дидье Дешам более именитый и опытный и может удивить какими-то домашними тактическими заготовками. Прежде всего, речь идет о высоком прессинге, жестком отборе, чтобы лишить испанцев их «козыря» -контроля мяча. Также французам может пригодиться то, что по разным причинам у испанцев будут отсутствовать наиболее опытные – Дани Карвахаль, Альваро Мората. Но не надо забывать, что в Испании очень сильная молодежь, которой полностью доверяет рулевой Луис де ла Фуэнте.

Поэтому я ожидаю в полуфинале очень напряженного противостояния и склоняюсь к тому, что все решится в серии послематчевых пенальти.

Ранее капитан сборной Испании выступил с заявлением о планах относительно Золотого мяча.