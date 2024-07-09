Рыбакина поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной на Уимблдоне

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала на Уимблдоне против Элины Свитолиной.

«Элина – сложный соперник. Она отлично читает игру, здорово действует в защите, может нанести резаный удар. Конечно, будет нелегко. Но если я буду играть агрессивно, хорошо подавать, то у меня, конечно, будут все шансы на победу. Я постараюсь сосредоточиться на себе и и посмотрим, что получится.

Последний раз мы с ней встречались на Ролан Гаррос. Разумеется, там совершенно другое покрытие. Многое будет зависеть от того, с каким настроем она выйдет на корт. Возможно, она постарается действовать более агрессивно из-за того, что здесь трава. Постараюсь также посмотреть ее матчи здесь, чтобы понять, как она играла. Определенно это будет тяжелый матч. Я постараюсь придерживаться своего плана на игру, действовать агрессивно, выходить к сетке. Точно нужно будет хорошо подавать», – сказала Рыбакина.

Матч состоится 10 июля. Свитолина играла против Рыбакиной четыре раза, счет равный. Елена побеждала на Уимблдоне два года назад.