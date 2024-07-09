Украина. Премьер лига09 июля 2024, 13:05 | Обновлено 09 июля 2024, 13:12
367
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника команды Днепр-1 U-19
За клуб из Житомира будет выступать Алексей Авраменко
09 июля 2024, 13:05 | Обновлено 09 июля 2024, 13:12
367
0
Житомирское «Полесье» уведомило о подписании контракта с защитником Алексеем Авраменко, который до этого защищал цвета команды «Днепр-1» U-19.
Сообщается, что 19-летний воспитанник киевского футбола поставил свою подпись под 4-летним соглашением.
Напомним, накануне, 8 июля, «Полесье» подтвердило подписание защитника Сергея Корнийчука, который ранее играл за «Минай».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 08 июля 2024, 13:51 2
Ярослава в Париже побила рекорд Стефки Костадиновой, которой держался с 1987 года
Футбол | 08 июля 2024, 14:30 4
Паулу Фонсека возглавил итальянский гранд
Футбол | 09.07.2024, 07:40
Теннис | 08.07.2024, 17:06
Футбол | 09.07.2024, 12:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2024, 13:32 18
08.07.2024, 11:14 16
08.07.2024, 08:54 8
07.07.2024, 12:45 8
07.07.2024, 12:59 28
08.07.2024, 07:05 1
08.07.2024, 00:20
07.07.2024, 21:11 3