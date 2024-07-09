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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 13:05 | Обновлено 09 июля 2024, 13:12
367
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника команды Днепр-1 U-19

За клуб из Житомира будет выступать Алексей Авраменко

09 июля 2024, 13:05 | Обновлено 09 июля 2024, 13:12
367
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника команды Днепр-1 U-19
ФК Полесье Житомир. Алексей Авраменко

Житомирское «Полесье» уведомило о подписании контракта с защитником Алексеем Авраменко, который до этого защищал цвета команды «Днепр-1» U-19.

Сообщается, что 19-летний воспитанник киевского футбола поставил свою подпись под 4-летним соглашением.

Напомним, накануне, 8 июля, «Полесье» подтвердило подписание защитника Сергея Корнийчука, который ранее играл за «Минай».

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трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига Днепр-1 U-19 Полесье Житомир
Юрій Остроумов Источник: ФК Полесье
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