ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника команды Днепр-1 U-19

Житомирское «Полесье» уведомило о подписании контракта с защитником Алексеем Авраменко, который до этого защищал цвета команды «Днепр-1» U-19.

Сообщается, что 19-летний воспитанник киевского футбола поставил свою подпись под 4-летним соглашением.

Напомним, накануне, 8 июля, «Полесье» подтвердило подписание защитника Сергея Корнийчука, который ранее играл за «Минай».