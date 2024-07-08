Полесье подтвердило подписание защитника Миная

Житомирское «Полесье» уведомило о подписании контракта с 22-летним защитником Сергеем Корнийчуком, который до этого защищал цвета «Миная».

Сообщается, что молодой игрок поставил свою подпись под 4-летним соглашением.

В весенней части сезона-2023/2024 Корнийчук провел за «Минай» 11 матчей, забил 1 гол, получил 2 предупреждения и 1 раз был удален с поля.

Ранее «Минай» сообщал о договоренности с «Полесьем» относительно переезда в Житомир Корнийчука.