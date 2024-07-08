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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 16:17 | Обновлено 08 июля 2024, 17:42
531
0

Полесье подтвердило подписание защитника Миная

В Житомире продолжит карьеру Сергей Корнийчук

08 июля 2024, 16:17 | Обновлено 08 июля 2024, 17:42
531
0
Полесье подтвердило подписание защитника Миная
ФК Полесье Житомир. Сергей Корнийчук

Житомирское «Полесье» уведомило о подписании контракта с 22-летним защитником Сергеем Корнийчуком, который до этого защищал цвета «Миная».

Сообщается, что молодой игрок поставил свою подпись под 4-летним соглашением.

В весенней части сезона-2023/2024 Корнийчук провел за «Минай» 11 матчей, забил 1 гол, получил 2 предупреждения и 1 раз был удален с поля.

Ранее «Минай» сообщал о договоренности с «Полесьем» относительно переезда в Житомир Корнийчука.

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Полесье Житомир Минай трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Полесье
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