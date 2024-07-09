Киченок/Остапенко – Синякова/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с четвертым сеяным дуэтом ​Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после парного матча юниорок. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – Коко Гофф / Джессика Пегула.

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