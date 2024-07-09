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  4. Киченок/Остапенко – Синякова/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
09 июля 2024, 12:31 |
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Киченок/Остапенко – Синякова/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Уимблдоне

09 июля 2024, 12:31 |
120
0
Киченок/Остапенко – Синякова/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

9 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с четвертым сеяным дуэтом ​Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после парного матча юниорок. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – Коко Гофф / Джессика Пегула.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Уимблдон-2024 Катерина Синякова Тейлор Таунсенд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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