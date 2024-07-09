Киченок/Остапенко – Синякова/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Уимблдоне
9 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с четвертым сеяным дуэтом Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после парного матча юниорок. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – Коко Гофф / Джессика Пегула.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В понедельник состоялись матчи четвертого раунда в верхней части турнирной сетки
Клубу не хватает игроков даже на стартовый состав