Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб-сенсация Серии А следит за двумя украинцами. Но не все так просто
Италия
09 июля 2024, 12:24 | Обновлено 09 июля 2024, 12:38
1072
0

Клуб-сенсация Серии А следит за двумя украинцами. Но не все так просто

В шорт-листе «Болоньи» присутствуют Роман Яремчук и Владислав Ванат

09 июля 2024, 12:24 | Обновлено 09 июля 2024, 12:38
1072
0
Клуб-сенсация Серии А следит за двумя украинцами. Но не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Итальянская «Болонья» после 5-го места по итогам чемпионата Италии сезона-2023/2024 готовится к выступлениям в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Фельсинеи» в преддверии новой кампании рассчитывают укрепить линию нападения своей команды. Сообщается, что в расширенном шорт-листе клуба по прежнему присутствуют имена нападающий сборной Украины Владислава Ваната из киевского «Динамо», а также Романа Яремчука, который имеет контракт с бельгийским «Брюгге».

Впрочем, украинцы являются лишь запасными вариантами у «Болоньи». Первоочередной целью значится нападающий «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис. Под условным номером два располагается Джон Дуран из «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что «Болонья» может пригласить к себе легендарного игрока дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника команды Днепр-1 U-19
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал экс-игрока сборной Украины
Стали известны детали аренды Сироты в Маккаби Хайфа
Роман Яремчук Владислав Ванат трансферы Серии A трансферы Динамо Киев Брюгге Болонья Фотис Иоаннидис
Юрій Остроумов Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новые «200-е» и куча металлолома. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Война | 09 июля 2024, 08:57 7
Новые «200-е» и куча металлолома. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Новые «200-е» и куча металлолома. ВСУ обновили данные потерь армии рф

Украинская армия продолжает защищать страну

ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
Футбол | 08 июля 2024, 14:30 4
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины

Паулу Фонсека возглавил итальянский гранд

Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Футбол | 08.07.2024, 14:33
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец
Футбол | 09.07.2024, 11:31
Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец
Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Другие виды | 08.07.2024, 15:15
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 17:06 29
Теннис
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 28
Футбол
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
07.07.2024, 20:33 8
Другие виды
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
08.07.2024, 10:36 33
Футбол
Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
07.07.2024, 12:45 8
Волейбол
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
08.07.2024, 11:31 27
Футбол
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 1
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем