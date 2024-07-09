Клуб-сенсация Серии А следит за двумя украинцами. Но не все так просто
В шорт-листе «Болоньи» присутствуют Роман Яремчук и Владислав Ванат
Итальянская «Болонья» после 5-го места по итогам чемпионата Италии сезона-2023/2024 готовится к выступлениям в групповой стадии Лиги чемпионов.
«Фельсинеи» в преддверии новой кампании рассчитывают укрепить линию нападения своей команды. Сообщается, что в расширенном шорт-листе клуба по прежнему присутствуют имена нападающий сборной Украины Владислава Ваната из киевского «Динамо», а также Романа Яремчука, который имеет контракт с бельгийским «Брюгге».
Впрочем, украинцы являются лишь запасными вариантами у «Болоньи». Первоочередной целью значится нападающий «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис. Под условным номером два располагается Джон Дуран из «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, что «Болонья» может пригласить к себе легендарного игрока дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.
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