Клуб-сенсация Серии А следит за двумя украинцами. Но не все так просто

Итальянская «Болонья» после 5-го места по итогам чемпионата Италии сезона-2023/2024 готовится к выступлениям в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Фельсинеи» в преддверии новой кампании рассчитывают укрепить линию нападения своей команды. Сообщается, что в расширенном шорт-листе клуба по прежнему присутствуют имена нападающий сборной Украины Владислава Ваната из киевского «Динамо», а также Романа Яремчука, который имеет контракт с бельгийским «Брюгге».

Впрочем, украинцы являются лишь запасными вариантами у «Болоньи». Первоочередной целью значится нападающий «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис. Под условным номером два располагается Джон Дуран из «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что «Болонья» может пригласить к себе легендарного игрока дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.