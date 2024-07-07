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  4. Снова сыграет в ЛЧ? Легенда Боруссии Д может перейти в клуб-сенсацию сезона
Италия
07 июля 2024, 11:15 |
1267
0

Снова сыграет в ЛЧ? Легенда Боруссии Д может перейти в клуб-сенсацию сезона

Представители «Болоньи» уже контактировали с Матсом Хуммельсом

07 июля 2024, 11:15 |
1267
0
Снова сыграет в ЛЧ? Легенда Боруссии Д может перейти в клуб-сенсацию сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Немецкий центральный защитник Матс Хуммельс может перейти в итальянскую «Болонью», сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, представители клуба-участника следующего розыгрыша Лиги чемпионов уже контактировали с 35-летним футболистом, который сейчас находится в статусе свободного агента.

В сезоне 2023/24 Матс Хуммельс провел 40 матчей за дортмундскую «Боруссию», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переговоры с Матсом Хуммельсом ведет другой итальянский клуб – римская «Рома».

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Матс Хуммельс Болонья трансферы трансферы Серии A свободный агент Джанлука Ди Марцио
Дмитро Вербинський Источник: Джанлука Ди Марцио
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