Снова сыграет в ЛЧ? Легенда Боруссии Д может перейти в клуб-сенсацию сезона
Представители «Болоньи» уже контактировали с Матсом Хуммельсом
Немецкий центральный защитник Матс Хуммельс может перейти в итальянскую «Болонью», сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, представители клуба-участника следующего розыгрыша Лиги чемпионов уже контактировали с 35-летним футболистом, который сейчас находится в статусе свободного агента.
В сезоне 2023/24 Матс Хуммельс провел 40 матчей за дортмундскую «Боруссию», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что переговоры с Матсом Хуммельсом ведет другой итальянский клуб – римская «Рома».
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