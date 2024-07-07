Снова сыграет в ЛЧ? Легенда Боруссии Д может перейти в клуб-сенсацию сезона

Немецкий центральный защитник Матс Хуммельс может перейти в итальянскую «Болонью», сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, представители клуба-участника следующего розыгрыша Лиги чемпионов уже контактировали с 35-летним футболистом, который сейчас находится в статусе свободного агента.

В сезоне 2023/24 Матс Хуммельс провел 40 матчей за дортмундскую «Боруссию», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переговоры с Матсом Хуммельсом ведет другой итальянский клуб – римская «Рома».