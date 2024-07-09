Костюк / Русе – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда парного разряда на Уимблдоне
9 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче третьего раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся со вторым сеяным дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Нова Зеландия). Встреча состоится 1-м запуском на корте №18. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд – Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В следующем раунде Элина сразится с главной фавориткой турнира
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля