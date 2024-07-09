Костюк / Русе – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся со вторым сеяным дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Нова Зеландия). Встреча состоится 1-м запуском на корте №18. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд – Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.

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