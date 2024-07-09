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Украина. Первая лига
09 июля 2024, 11:43 |
360
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Скрипник оценил подготовку Металлиста 1925 к возвращению в УПЛ

Тренер харьковчан – о предсезонной подготовке и необычном спарринге с «Буковиной»

09 июля 2024, 11:43 |
360
0
Скрипник оценил подготовку Металлиста 1925 к возвращению в УПЛ
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал нестандартный товарищеский матч команды с «Буковиной» (0:0) и рассказал о подготовке подопечных к старту сезона в Первой лиге, в котором они будут стремиться к возвращению в УПЛ.

– Против «Буковины» играли 4 тайма по 30 минут. Что хотели проверить и удалось ли это сделать?

– Такой формат, чтобы у всех была возможность сыграть в футбол. Была цель, чтобы игроки могли 90 минут выдерживать игровой темп, это нужно в игре. Сыграли на ноль, хотя хотелось большего, но мы знаем, где мы находимся – мы на сборах. Так что это такой труд, у нас нет выходных дней. Завтра (9 июля. – прим.) будет выходной день. Относительно того, что хотелось увидеть, еще раз говорю, что мы хотим, чтобы мы играли по 90 минут, не 45, не 60, потому что когда ты играешь в сезоне, надо 90 минут выдерживать те нагрузки, которые бывают в игре. Хотелось бы увидеть и голы, но бывает и такое, что команды 0:0 играют.

– После этого матча подготовка выходит на финишную прямую, она уже идет длительное время. Как оцениваете предыдущий период, все ли удалось выполнить из того, что было запланировано?

– Каждому тренеру хочется, чтобы было еще лучше. К сожалению, у нас есть травмированные: Сидоров и Жичиков. Когда такое случается, жаль, потому что ребята потом теряют время. Играет у нас молодежь, как вы видите, у нас в последнем тайме играл очень молодой состав, эти ребята в прошлом году выступали в составе юношеской команды. Работаем, рутинная работа, которая всегда выполняется на сборах.

– Как оцениваете юных футболистов, которых вы привлекли к тренировкам с первой командой и несколько новичков, которые появились в команде? Они адаптируются, все хорошо?

– Да, для этого нужно время, мы довольны тем, какие у нас есть молодые ребята, они прогрессируют, хотя хочется, чтобы это происходило еще лучше и еще быстрее. И бережем тех ребят, которые уже опытные, со своим возрастом, не хочется, чтобы они травмировались. Хочется сбалансировать команду, чтобы было 15-16 ребят, которые выйдут на такой уровень работы, чтобы те цели, которые мы ставим, мы достигали.

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Виктор Скрипник Первая лига Украины Металлист 1925
Юрій Остроумов Источник: ФК Металлист 1925
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