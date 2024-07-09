Известна трансферная топ-цель Моуриньо. Когда-то он творил в АПЛ
Португалец хочет подписать в «Фенербахче» Аллана Сен-Максимена
Полузащитник Аллан Сен-Максимен, который защищает цвета саудовского клуба «Аль-Ахли», является приоритетной трансферной целью у нового главного тренера турецкого клуба «Фенербахче» Жозе Моуриньо.
Сообщается, что 27-летний уроженец пригорода Парижа не против отъезда из чемпионата Саудовской Аравии, поэтому дал своему агенту разрешение на ведение переговоров с клубом из Стамбула.
Аллан Сен-Максимен летом 2023 года перешел в «Аль-Ахли» из английского «Ньюкасла» и подписал 3-летний контракт. В стане «сорок» француз играл с лета 2019 года.
Сен-Максимен также выступал за «Сент-Этьен», «Монако», «Ганновер», «Бастию» и «Ниццу».
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» выкупил турецкого защитника у мадридского «Атлетико».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В следующем раунде Элина сразится с главной фавориткой турнира
Украинская армия продолжает защищать страну