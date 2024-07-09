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Англия
09 июля 2024, 09:33 | Обновлено 09 июля 2024, 09:47
910
0

Известна трансферная топ-цель Моуриньо. Когда-то он творил в АПЛ

Португалец хочет подписать в «Фенербахче» Аллана Сен-Максимена

09 июля 2024, 09:33 | Обновлено 09 июля 2024, 09:47
910
0
Известна трансферная топ-цель Моуриньо. Когда-то он творил в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аллан Сен-Максимен

Полузащитник Аллан Сен-Максимен, который защищает цвета саудовского клуба «Аль-Ахли», является приоритетной трансферной целью у нового главного тренера турецкого клуба «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

Сообщается, что 27-летний уроженец пригорода Парижа не против отъезда из чемпионата Саудовской Аравии, поэтому дал своему агенту разрешение на ведение переговоров с клубом из Стамбула.

Аллан Сен-Максимен летом 2023 года перешел в «Аль-Ахли» из английского «Ньюкасла» и подписал 3-летний контракт. В стане «сорок» француз играл с лета 2019 года.

Сен-Максимен также выступал за «Сент-Этьен», «Монако», «Ганновер», «Бастию» и «Ниццу».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» выкупил турецкого защитника у мадридского «Атлетико».

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Аллан Сен-Максимен Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу Фенербахче трансферы трансферы АПЛ
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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