Известна трансферная топ-цель Моуриньо. Когда-то он творил в АПЛ

Полузащитник Аллан Сен-Максимен, который защищает цвета саудовского клуба «Аль-Ахли», является приоритетной трансферной целью у нового главного тренера турецкого клуба «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

Сообщается, что 27-летний уроженец пригорода Парижа не против отъезда из чемпионата Саудовской Аравии, поэтому дал своему агенту разрешение на ведение переговоров с клубом из Стамбула.

Аллан Сен-Максимен летом 2023 года перешел в «Аль-Ахли» из английского «Ньюкасла» и подписал 3-летний контракт. В стане «сорок» француз играл с лета 2019 года.

Сен-Максимен также выступал за «Сент-Этьен», «Монако», «Ганновер», «Бастию» и «Ниццу».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» выкупил турецкого защитника у мадридского «Атлетико».