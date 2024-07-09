КОЛО МУАНИ: «Характер всегда был сильной стороной Франции»

Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани перед полуфиналом Евро-2024 против Испании разказал сайту УЕФА, как его команда собирается побеждать.

– Как оцените напряженную победу над Португалией?

– Приятно выйти в полуфинал, и мы очень гордимся матчем, который провели. Мы отыграли очень сильно в обороне, и хотя нам не удалось забить гол, продолжали идти вперед до конца и блестяще сыграли в серии пенальти.

– Вам пришлось еще раз проявить характер. Насколько важна эта черта для сборной Франции?

– Характер всегда был нашей сильной стороной; мы все сильны и очень уверенны в себе. Мы держимся вместе, и это очень важно для нас. Вот что позволяет нам пройти далеко на этом турнире.

– Как вы объясните то, что у Франции на этом Евро почти непробиваемая защита?

– Мы все защищаемся вместе, сражаемся вместе и отдаем все ради друг друга, и так было с самого начала турнира. Это ключ к нашему успеху.

– Франции не было бы здесь без вашего решающего выхода на замену против Бельгии. Насколько выросла ваша уверенность благодаря этому?

– Мы победили благодаря всем, а не только тому, что я вышел на поле. Это настрой всей команды, мы провели отличный матч. Я просто пытался привнести немного свежести, и команда помогла мне забить гол. Мы выиграли вместе.

– Что вы думаете об этой сборной Испании?

– Это очень хорошая команда; будет очень хороший матч. Мы будем готовы; вся команда будет готова. Мы никого не боимся, очень уверены в себе и решительно настроены. Мы знаем, что у них есть сильные качества, но мы очень сплоченная команда. Это поможет нам пройти дальше.