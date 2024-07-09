Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Говорю Нико Уильямсу, чтобы он делал то, что ему нравится»

Официальній сайт УЕФА взял итервью у Марка Кукурельи перед матчем «красной фурии» против Франции в полуфинале Евро-2024.

– Сколько времени потребовалось, чтобы прийти в себя после победы над Германией в дополнительное время?

– Мы очень устали! Но дойти до полуфинала и оказаться в двух матчах от завоевания трофея – огромная радость.

– Ваша связка с Нико Уильямсом на левом фланге стала одним из главных оружий сборной Испании. Как вы смогли с ходу так сыграться?

– У нас сразу возникла настоящая связь. О футболе за пределами поля мы практически не говорим. Нико – беззаботный парень, и я тоже, так что мы сошлись характерами – это произошло без наших усилий. Во время матчей я говорю ему, чтобы он делал то, что ему нравится, потому что в случае с этими топовыми игроками, у которых столько талантов, важно, чтобы они чувствовали себя свободно.

– Вы уже однажды встречались с Килианом Мбаппе, победив Францию в составе сборной Испании U-19 в 2016 году...

– Это настоящее совпадение, что мы не пересекались восемь лет, а теперь сыграем друг против друга. Он один из тех игроков, которые, казалось бы, не участвуют в комбинации, но в конечном итоге имеют решающее значение. Будет сложно, но мы сильная, сплоченная команда. Если будем держаться вместе, мы сможем победить Францию.

– Как относитеть к сравнению с Карлесом Пуйолем? Не только из-за прически, но и из-за стиля игры...

– Карлес – легенда, и мы похожи в том смысле, что всегда отдаем все силы ради команды. Он прекрасно знал свои сильные и слабые стороны, и команда всегда была для него важнее всего. Это и одна из моих особенностей. Я рад такому сравнению - он был великим игроком, вошедшим в историю. Надеюсь, у меня в конечном итоге будет похожая карьера.

– Когда планируете в отпуск – 10 или 15 июля?

– 15-го! Это был трудный сезон, и этот турнир долгое время держит нас вдали от семей. Но если мы закончим победой на ЕВРО, это будет просто прекрасно и порадует многих людей.