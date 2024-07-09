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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 04:43 | Обновлено 09 июля 2024, 05:00
177
0

Президент Хуста подтвердил, что команда будет играть в Первой лиге

Михаил Мадярчик прокомментровал ситуацию в клубе

09 июля 2024, 04:43 | Обновлено 09 июля 2024, 05:00
177
0
Президент Хуста подтвердил, что команда будет играть в Первой лиге
Facebook. Михаил Мадярчик

В последние недели вокруг закарпатского «Хуста» был нездоровый ажиотаж – то команда переезжает в Тернополь из-за проблем с ТЦК, то нет, то объединяется с местными любительскими «Подолянами», то нет, то футболисты покинули команду, то клуб выпустил заявление, что будет точно играть в Первой лиге... Президент «Хуста» Михаил Мадярчик окончательно расставил все точки над «і».

– Михаил Юльевич, видел официальное заявление ФК Хуст, что команда будет выступать в Первой лиге. Вы нашли нового инвестора?

– Подробности узнаете позже. Давайте идти шаг за шагом. Я могу сказать единственное – вся команда «Хуста» делает все возможное, чтобы клуб функционировал. ФК «Хуст» точно будет играть в Первой лиге.

– Было много разговоров об объединении ФК Хуст и Подолян, но почему не получилось?

– Так сложилось, это жизнь. «Подоляне» что-то, может быть, не устраивало, но это их дела. Поймите, такого на профессиональном уровне нет – сегодня хочу, а завтра не хочу играть футбол. Вот и все.

– Кто будет главным тренером ФК Хуст?

– Остается Владимир Цыткин. Мы удовлетворены этим человеком и специалистом.

– Из каких игроков будете формировать команду?

– По игрокам есть понимание, но со временем все узнаете. Работаем в текущем режиме.

– Насколько я понял, на контрактах никого из футболистов не осталось с прошлого сезона?

– Да, но мы над этим работаем, скоро будут контракты. Все будет хорошо.

– Где команда планирует проводить домашние матчи в Первой лиге?

– В Хусте там, где мы и играли. Менять город и стадион в настоящее время мы не планируем. Давайте будем реалистами в стране война.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины российско-украинская война Хуст
Сергей Рипьюк Источник: Украинский футбол
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