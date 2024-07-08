ФК Хуст выступил с заявлением о своём будущем

ФК «Хуст» выступил с заявлением относительно будущего клуба в социальных сетях.

Уважаемые болельщики и представители СМИ! Хотим поставить точку в спекуляциях вокруг так называемого «снятия с Первой лиги ПФЛ» сезона 2024/2025 ФК «Хуст». Весь руководящий состав клуба опровергает данную информацию и призывает доверять только надежным источникам информации.

ФК «Хуст» продолжит, как и прежде, писать свою историю в г. Хуст и за его пределами, где вместе с вами, наши дорогие болельщики, будем разделять наши общие победы! ФК «Хуст» начнет на этой неделе подготовку к сезону 2024/25 в Первой лиге ПФЛ.

Первый двухнедельный сбор пройдет в Хусте. На этом этапе подготовки команда будет работать в режиме двухразовых тренировок. Гордимся своей страной, нацией!!! Главная наша победа еще впереди, и это не про футбол.

Ранее президент «Хуста» заявлял, что клуб изменит свое местоположение из-за опасений по поводу ТЦК.



