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Украина. Первая лига
08 июля 2024, 14:44 | Обновлено 08 июля 2024, 15:13
969
1

ФК Хуст выступил с заявлением о своём будущем

Ранее клуб планировал изменить свое местоположение из-за опасений по поводу ТЦК

08 июля 2024, 14:44 | Обновлено 08 июля 2024, 15:13
969
1
ФК Хуст выступил с заявлением о своём будущем
ФК «Хуст»

ФК «Хуст» выступил с заявлением относительно будущего клуба в социальных сетях.

Уважаемые болельщики и представители СМИ! Хотим поставить точку в спекуляциях вокруг так называемого «снятия с Первой лиги ПФЛ» сезона 2024/2025 ФК «Хуст». Весь руководящий состав клуба опровергает данную информацию и призывает доверять только надежным источникам информации.

ФК «Хуст» продолжит, как и прежде, писать свою историю в г. Хуст и за его пределами, где вместе с вами, наши дорогие болельщики, будем разделять наши общие победы! ФК «Хуст» начнет на этой неделе подготовку к сезону 2024/25 в Первой лиге ПФЛ.

Первый двухнедельный сбор пройдет в Хусте. На этом этапе подготовки команда будет работать в режиме двухразовых тренировок. Гордимся своей страной, нацией!!! Главная наша победа еще впереди, и это не про футбол.

Ранее президент «Хуста» заявлял, что клуб изменит свое местоположение из-за опасений по поводу ТЦК.


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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины российско-украинская война Хуст Подоляне Тернополь
Алексей Тиньков Источник: Facebook
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