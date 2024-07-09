Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОПОЛОВЕЦ: «Если Минай хочет остаться в УПЛ, то пусть остается»
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 03:41 | Обновлено 09 июля 2024, 03:58
101
0

КОПОЛОВЕЦ: «Если Минай хочет остаться в УПЛ, то пусть остается»

Эксфутболист оценил ситуацию

09 июля 2024, 03:41 | Обновлено 09 июля 2024, 03:58
101
0
КОПОЛОВЕЦ: «Если Минай хочет остаться в УПЛ, то пусть остается»
ФК Рух. Михаил Кополовец

Бывший футболист львовских «Карпат» Михаил Кополовец, который сейчас работает селекционером в клубе, оценил возможное возвращение в элиту украинского футбола «Миная» на фоне проблем «Днепра-1».

«Я разговаривал с руководителями клуба, они бы хотели остаться в УПЛ, очень бы хотели. Справедливо ли это? Есть же регламент, по регламенту «Минай» должно заходить? Должен. Я буду придерживаться этой позиции.

Конечно, это уже в который раз «Минай» так остается? Ну смотрите – была война, был ковид, не было финансирования и т.д. Если «Минай» хочет, и у них есть возможности, пусть остаются, я не вижу здесь ничего плохого.

Закарпатье – футбольный край, много болельщиоа. То, что так выходит, ну так получается. Справедливо, несправедливо, ведь есть регламент, и надо его придерживаться, – сказал Кополовец.

По теме:
Гонка за центрбеком. Карпаты хотят перехватить у Полесья защитника Днепра-1
Динамо Киев: «Видеть кровь и слезы детей – это просто невыносимо»
Договоренность достигнута. Уже известно, куда перейдет Сарапий из Днепра-1
Украинская Премьер-лига Днепр-1 Минай Михаил Кополовец
Сергей Рипьюк Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Футбол | 08 июля 2024, 14:33 7
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф

Глава УАФ обратился к цивилизованному миру

Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024
Олимпийские игры | 08 июля 2024, 21:02 3
Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024
Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024

Все благодаря отказу россиян от участия

Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Бокс | 08.07.2024, 07:37
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Источник: киевское Динамо отдаст в аренду за границу двух игроков
Футбол | 09.07.2024, 01:12
Источник: киевское Динамо отдаст в аренду за границу двух игроков
Источник: киевское Динамо отдаст в аренду за границу двух игроков
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Футбол | 08.07.2024, 10:36
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 38
Футбол
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 00:20
Теннис
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
08.07.2024, 11:31 23
Футбол
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
07.07.2024, 06:25 26
Футбол
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
08.07.2024, 11:14 16
Футбол
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
08.07.2024, 15:34 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем