КОПОЛОВЕЦ: «Если Минай хочет остаться в УПЛ, то пусть остается»

Бывший футболист львовских «Карпат» Михаил Кополовец, который сейчас работает селекционером в клубе, оценил возможное возвращение в элиту украинского футбола «Миная» на фоне проблем «Днепра-1».

«Я разговаривал с руководителями клуба, они бы хотели остаться в УПЛ, очень бы хотели. Справедливо ли это? Есть же регламент, по регламенту «Минай» должно заходить? Должен. Я буду придерживаться этой позиции.

Конечно, это уже в который раз «Минай» так остается? Ну смотрите – была война, был ковид, не было финансирования и т.д. Если «Минай» хочет, и у них есть возможности, пусть остаются, я не вижу здесь ничего плохого.

Закарпатье – футбольный край, много болельщиоа. То, что так выходит, ну так получается. Справедливо, несправедливо, ведь есть регламент, и надо его придерживаться, – сказал Кополовец.