Украина. Премьер лига08 июля 2024, 19:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ арендовал двух игроков Шахтера
Лосенко и Пушкарев перешли в Ингулец
08 июля 2024, 19:28 |
1646
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Новичок УПЛ «Ингулец» объявил об аренде на один сезон полузащитников «Шахтера» Ивана Лосенко и Олега Пушкарева.
В минувшем сезоне Лосенко выступал за юношескую команду «Шахтера». Провел 27 матчей и забил 6 голов. У Пушкарева в команде U-19 26 матчей и 5 голов.
«Ингулец» в пришлом сезоне стал победителем Первой лиги. Несмотря на прямой выход в элитный дивизион, клуб сменил тренера: вместо Владислава Лупашко наставником стал Василий Кобин.
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