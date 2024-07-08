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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ арендовал двух игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 19:28 |
1646
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ арендовал двух игроков Шахтера

Лосенко и Пушкарев перешли в Ингулец

08 июля 2024, 19:28 |
1646
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ арендовал двух игроков Шахтера
ФК Ингулец. Иван Лосенко

Новичок УПЛ «Ингулец» объявил об аренде на один сезон полузащитников «Шахтера» Ивана Лосенко и Олега Пушкарева.

В минувшем сезоне Лосенко выступал за юношескую команду «Шахтера». Провел 27 матчей и забил 6 голов. У Пушкарева в команде U-19 26 матчей и 5 голов.

«Ингулец» в пришлом сезоне стал победителем Первой лиги. Несмотря на прямой выход в элитный дивизион, клуб сменил тренера: вместо Владислава Лупашко наставником стал Василий Кобин.

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Ингулец Шахтер Донецк Иван Лосенко трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Ингулец
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