ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ арендовал двух игроков Шахтера

Новичок УПЛ «Ингулец» объявил об аренде на один сезон полузащитников «Шахтера» Ивана Лосенко и Олега Пушкарева.

В минувшем сезоне Лосенко выступал за юношескую команду «Шахтера». Провел 27 матчей и забил 6 голов. У Пушкарева в команде U-19 26 матчей и 5 голов.

«Ингулец» в пришлом сезоне стал победителем Первой лиги. Несмотря на прямой выход в элитный дивизион, клуб сменил тренера: вместо Владислава Лупашко наставником стал Василий Кобин.