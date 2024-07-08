Легендарный защитник Германии предсказал результат Англии на Евро-2024

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Пер Мертезакер, который в 2014 году в составе Бундестим побеждал на чемпионате мира, поделился мнением о выступлении сборной Англии на нынешнем чемпионате Европы и предсказал ее итоговый результат.

«Кажется, что все вокруг [сборной Англии] немного обеспокоены стилем игры, но они уже показали, что понимают, что такое важные моменты. Когда за полторы минуты до финального свистка Джуд Беллингем создает великий момент (его гол ударом через себя в матче со Словакией в 1/8 финала Евро-2024. – прим.), как и Букайо Сака, создавший момент мирового класса (гол в ворота Швейцарии в четвертьфинале. – прим.), то они способны реализовывать важные моменты.

Я надеюсь, что последний матч против Швейцарии действительно показал в первом тайме, что команда старалась стратегически прессинговать впереди, возвращая мячи. Они не создали много моментов, но показали себя в важные моменты, они должны это понимать и не слишком беспокоиться о стиле игры.

Итак, я думаю: «Могут ли они дойти до финала?» Конечно. И, вернувшись спустя три года после поражения в финале [Евро-2020], они снова могут дойти до конца благодаря опыту, который эти игроки получили.

Судя по этому турниру и предыдущему, команда выглядит сплоченной. Доверие Гарета Саутгейта к своим игрокам и тому, что они справятся в ключевые моменты, действительно впечатлило меня», – заявил Мертезакер.

Как известно, 10 июля в полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с командой Нидерландов.

Ранее швейцарец Гранит Джака сделал признание о травме, с которой он играл против Англии.