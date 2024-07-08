Джака сделал признание о травме, с которой он играл против Англии

Капитан и полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака признался, что в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2024 со сборной Англии (1:1, пен. 3-5) ему пришлось играть с повреждением.

«В понедельник (1 июля. – прим.) у меня диагностировали разрыв волокна в приводящих мышцах. Но я хотел быть рядом с командой и стиснул зубы. Я не мог отдавать длинные передачи или как следует пробивать по воротам во время игры. Но в остальном все было в порядке.

Нет ничего более жестокого, чем быть нокаутированным в серии пенальти. Но мы сделали все, что могли. Я горжусь командой и тем, как мы приносили радость жителям Швейцарии и Германии. Это всегда было нашей целью. В конце концов, нервы у англичан оказались крепче», – заявил Джака.

Напомним, сборная Англии, обыграв Швейцарию, в полуфинале Евро-2024 сыграет с командой Нидерландов.