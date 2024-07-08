Экс-наставник Арсенала-Киев нашел работу в топ-клубе Франции

55-летний итальянец Фабрицио Раванелли присоединился к команде менеджеров французского «Марселя».

Сообщается, что Раванелли, который, как известно, в 2018 году возглавлял команду «Арсенал-Киев», будет выполнять в стане провансальцев обязанности институционального и спортивного консультанта, как гласит официальный релиз клуба.

Для Раванелли нынешнее появление в стане «Марселя» – это возвращение. Как известно, будучи игроком, Фабрицио с 1997 по 1999 год защищал цвета провансальцев, был капитаном команды.

Напомним, ранее стало известно, что Роберто Де Дзерби, который возглавляет «Марсель», хочет видеть в своей команде скандального игрока «МЮ».