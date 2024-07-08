Экс-наставник Арсенала-Киев нашел работу в топ-клубе Франции
Фабрицио Раванелли вернулся в «Марсель»
55-летний итальянец Фабрицио Раванелли присоединился к команде менеджеров французского «Марселя».
Сообщается, что Раванелли, который, как известно, в 2018 году возглавлял команду «Арсенал-Киев», будет выполнять в стане провансальцев обязанности институционального и спортивного консультанта, как гласит официальный релиз клуба.
Для Раванелли нынешнее появление в стане «Марселя» – это возвращение. Как известно, будучи игроком, Фабрицио с 1997 по 1999 год защищал цвета провансальцев, был капитаном команды.
Напомним, ранее стало известно, что Роберто Де Дзерби, который возглавляет «Марсель», хочет видеть в своей команде скандального игрока «МЮ».
𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐑𝐚𝐯𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐥’𝐎𝐌— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024
L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif.
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