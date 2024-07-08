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Франция
08 июля 2024, 18:42 | Обновлено 08 июля 2024, 18:53
258
0

Экс-наставник Арсенала-Киев нашел работу в топ-клубе Франции

Фабрицио Раванелли вернулся в «Марсель»

08 июля 2024, 18:42 | Обновлено 08 июля 2024, 18:53
258
0
Экс-наставник Арсенала-Киев нашел работу в топ-клубе Франции
ФК Марсель

55-летний итальянец Фабрицио Раванелли присоединился к команде менеджеров французского «Марселя».

Сообщается, что Раванелли, который, как известно, в 2018 году возглавлял команду «Арсенал-Киев», будет выполнять в стане провансальцев обязанности институционального и спортивного консультанта, как гласит официальный релиз клуба.

Для Раванелли нынешнее появление в стане «Марселя» – это возвращение. Как известно, будучи игроком, Фабрицио с 1997 по 1999 год защищал цвета провансальцев, был капитаном команды.

Напомним, ранее стало известно, что Роберто Де Дзерби, который возглавляет «Марсель», хочет видеть в своей команде скандального игрока «МЮ».

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Фабрицио Раванелли Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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