Экс-тренер Шахтера хочет видеть в своей команде скандального игрока МЮ

Французский клуб «Марсель» официально обратился к английскому «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера нападающего Мэйсона Гринвуда.

Сообщается, что манакунианцы открыты для переговоров с провансальцами, которых не так давно возглавил бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть по Гринвуду вариант с его арендой с обязательством выкупа.

Как известно, в сезоне-2023/2024 Мейсон на правах аренды выступал за «Хетафе». До лета 2023 года игрок больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.

Ранее, напомним, Роберто Де Дзерби поделился мнением о неудачном выступлении сборной Италии на чемпионате Европы 2024 в Германии.