Экс-наставник Шахтера назвал причины провала Италии на Евро-2024

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби поделился мнением о неудачном выступлении сборной Италии на чемпионате Европы 2024 в Германии, где она не смогла выйти в 1/4 финала, проиграв 0:2 команде Швейцарии.

«У провала не одна причина. Звездных игроков меньше, чем раньше, — не хватает для них структур, методов и инвестиций. А иностранцев в лиге тем временем стало больше, и, раз они играют, значит, они лучше местных. В общем, вся система, в том числе национальная сборная, стала платить по счетам.

Сборная Англии, несмотря на то, что игроки со всего мира тянутся в АПЛ, полна талантов на всех амплуа. У них сразу три правых защитника, которые вполне являются игроками стартового состава: Уокер, Александер-Арнольд и Триппьер», — заявил Де Дзерби.

Ранее легендарный экс-игрок «МЮ» дал лестную оценку игре Англии против Швейцарии.