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  4. ФОТО. Свитолина на Уимблдоне одолела Ван Синьюй и вышла в 1/4 финала
Уимблдон
08 июля 2024, 18:07 | Обновлено 08 июля 2024, 18:12
338
0

ФОТО. Свитолина на Уимблдоне одолела Ван Синьюй и вышла в 1/4 финала

Элина одержала победу в двух сетах

08 июля 2024, 18:07 | Обновлено 08 июля 2024, 18:12
338
0
ФОТО. Свитолина на Уимблдоне одолела Ван Синьюй и вышла в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) стала участницей 1/4 финала Уимблдонского турнира.

В четвертом круге турнира украинка, имеющая 21-й номер посева, за 56 минут обыграла китаянку Ван Синьюй (№42 WTA) – 6:2, 6:1.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина имеет 3-й показатель по четвертьфиналам на турнирах серии Grand Slam за последние 10 лет.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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