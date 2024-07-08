Уимблдон08 июля 2024, 18:07 | Обновлено 08 июля 2024, 18:12
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ФОТО. Свитолина на Уимблдоне одолела Ван Синьюй и вышла в 1/4 финала
Элина одержала победу в двух сетах
08 июля 2024, 18:07 | Обновлено 08 июля 2024, 18:12
338
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) стала участницей 1/4 финала Уимблдонского турнира.
В четвертом круге турнира украинка, имеющая 21-й номер посева, за 56 минут обыграла китаянку Ван Синьюй (№42 WTA) – 6:2, 6:1.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина имеет 3-й показатель по четвертьфиналам на турнирах серии Grand Slam за последние 10 лет.
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