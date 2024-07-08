Известный футболист прошлого пояснил, почему Роналду не заканчивает карьеру

Бывший игрок сборной Румынии Адриан Муту рассказал, почему Криштиану Роналду не думает о завершении карьеры.



По словам экс-футболиста, португальский звездный нападающий мечтает сыграть в одной команде со своим старшим сыном, Криштиану Роналду-младшим, которому 14 лет:



«Вот его настоящая мотивация. Он хочет сыграть официальный матч вместе со своим сыном, и вот почему он не сдаётся. Сделать это в «Аль-Насре» выглядит возможным. Если бы он был в другой команде, например, в «Реале», то всё было бы сложнее. Но сыграть хотя бы один тайм в одном году — я не думаю, что это невозможно».

Важно отметить, что 5 февраля 2024 года Криштиану Роналду исполнилось 39 лет.