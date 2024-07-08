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Португалия
08 июля 2024, 18:22 | Обновлено 08 июля 2024, 18:56
951
0

Известный футболист прошлого пояснил, почему Роналду не заканчивает карьеру

Экс-футболист Адриан Муту рассказал о целях Криштиану

08 июля 2024, 18:22 | Обновлено 08 июля 2024, 18:56
951
0
Известный футболист прошлого пояснил, почему Роналду не заканчивает карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший игрок сборной Румынии Адриан Муту рассказал, почему Криштиану Роналду не думает о завершении карьеры.

По словам экс-футболиста, португальский звездный нападающий мечтает сыграть в одной команде со своим старшим сыном, Криштиану Роналду-младшим, которому 14 лет:

«Вот его настоящая мотивация. Он хочет сыграть официальный матч вместе со своим сыном, и вот почему он не сдаётся. Сделать это в «Аль-Насре» выглядит возможным. Если бы он был в другой команде, например, в «Реале», то всё было бы сложнее. Но сыграть хотя бы один тайм в одном году — я не думаю, что это невозможно».

Важно отметить, что 5 февраля 2024 года Криштиану Роналду исполнилось 39 лет.

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Адриан Муту Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд завершение карьеры
Алексей Тиньков Источник: A Bola
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