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  4. ПИРС: «Можно согласиться с тем, что Роналду порой кажется эгоцентричным»
Чемпионат Европы
08 июля 2024, 15:10 |
244
0

ПИРС: «Можно согласиться с тем, что Роналду порой кажется эгоцентричным»

Англичанин рассказал о своих мыслях касаемо эпизода, когда Роналду не сдержал слёз

08 июля 2024, 15:10 |
244
0
ПИРС: «Можно согласиться с тем, что Роналду порой кажется эгоцентричным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Завершивший карьеру в 2002 англичанин Стюарт Пирс рассказал о своих мыслях касаемо эпизода, когда Роналду не сдержал слёз матче со Словенией.

На 105-й минуте Португалия получила пенальти. Исполнять удар с 11-метровой точки пошёл лидер и капитан сборной – Криштиану Роналду. Однако вратарь словенцев Ян Облак успешно парировал пенальти, после чего португальский нападающий не сдержал слёз.

«После незабитого пенальти он не смог сдержать слез, ощущая, что подвёл команду. Можно согласиться с тем, что он порой кажется эгоцентричным, и такая репутация за ним закрепилась.

Однако на самом деле он глубоко переживает за результат и вкладывает огромные усилия в свое дело. Его преданность профессии вызывает у меня искреннее уважение»

В серии пенальти Португалия одолела Словению, однако уже на следующей стадии покинула турнир.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024 Стюарт Пирс серия пенальти
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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