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  4. Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
Уимблдон
08 июля 2024, 15:34 |
4292
2

Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой

Это связано с трагедией во время утренней атаки рф

08 июля 2024, 15:34 |
4292
2
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина выйдет на матч четвертого круга Уимблдонского турнира с черной повязкой или лентой.

Об этом сообщает компания Setanta Sports Ukraine, которая транслирует матчи с участием украинских теннисисток в Лондоне.

«Элина Свитолина наденет черную повязку или ленту в связи с трагедией во время утренней атаки российского агрессора по детской больнице «Охматдет» в Киеве и в других городах Украины», – сказано в сообщении транслятора.

В 1/8 финала женского одиночного разряда Элина будет соревноваться с китаянкой Ван Синьюй. Матч начнется в 16:00 по Киеву.

Утром 8 июля российские террористы нанесли массированный ракетный удар по разным регионам Украины. Наибольший удар пришелся по Киеву, где одна из ракет попала в отделение известной детской больницы «Охматдет».

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Элина Свитолина Уимблдон-2024 российско-украинская война
Владимир Клепач Источник: Setanta Sports Ukraine
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Sit Simurg
З одного боку - це так, це потрібно ..
.. а з іншого - "статистика"  чорних пов"язок невтішна ...
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