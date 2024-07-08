Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
Это связано с трагедией во время утренней атаки рф
Украинская теннисистка Элина Свитолина выйдет на матч четвертого круга Уимблдонского турнира с черной повязкой или лентой.
Об этом сообщает компания Setanta Sports Ukraine, которая транслирует матчи с участием украинских теннисисток в Лондоне.
«Элина Свитолина наденет черную повязку или ленту в связи с трагедией во время утренней атаки российского агрессора по детской больнице «Охматдет» в Киеве и в других городах Украины», – сказано в сообщении транслятора.
В 1/8 финала женского одиночного разряда Элина будет соревноваться с китаянкой Ван Синьюй. Матч начнется в 16:00 по Киеву.
Утром 8 июля российские террористы нанесли массированный ракетный удар по разным регионам Украины. Наибольший удар пришелся по Киеву, где одна из ракет попала в отделение известной детской больницы «Охматдет».
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