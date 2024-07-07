Элина Свитолина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче четвертого раунда 21-я сеяная украинка сразится с китаянкой Ван Синьюй (№42 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №2 после матча Музетти – Мпетши Перрикар. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет Еленой Рыбакиной (№4 WTA) или Анной Калинской (№18 WTA).

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