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  4. Элина Свитолина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2024, 19:55 |
1631
0

Элина Свитолина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого раунда на Уимблдоне

07 июля 2024, 19:55 |
1631
0
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче четвертого раунда 21-я сеяная украинка сразится с китаянкой Ван Синьюй (№42 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №2 после матча Музетти – Мпетши Перрикар. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет Еленой Рыбакиной (№4 WTA) или Анной Калинской (№18 WTA).

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Элина Свитолина смотреть онлайн Уимблдон-2024 Ван Синьюй
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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