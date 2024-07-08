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  4. Кополовец назвал двух украинских игроков, за которых не было стыдно на Евро
Чемпионат Европы
08 июля 2024, 15:42 |
1233
1

Кополовец назвал двух украинских игроков, за которых не было стыдно на Евро

Экс-футболист отметил Ярмоленко и Яремчука

08 июля 2024, 15:42 |
1233
1
Кополовец назвал двух украинских игроков, за которых не было стыдно на Евро
ФК Карпаты. Михаил Кополовец

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец прокомментировал неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024.

«Не хочется конечно критиковать, но как? С таким составом как минимум надо было выходить из группы, все бьются за свои сборные, а от нас я такого не увидел. У нас есть тоже такие игроки, Ярмоленко, например, Яремчук, а вот молодежь наша разочаровала.

У нашей сборной есть потенциал, но она не является самой сильной в истории, рано так говорить, ментально они еще слабые. Надо ли им психолог? Так они в топ-лигах играют, а в сборную приезжают такое впечатление – отдохнуть.

Довбик ничего не показал на Евро, Цыганков тоже, ряд игроков ничего не показали. К Реброву нет претензий, он гений, просто футболисты не играют», – сказал Кополовец.

Ранее президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Роман Яремчук Андрей Ярмоленко Михаил Кополовец
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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turist86
Ребров геній?  
Далі можна не читати.
Як на мене, ще Зубков гарно відіграв
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