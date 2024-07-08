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  4. Киченок / Павич – Эпплтон / Брум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2024, 15:04 |
190
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Киченок / Павич – Эпплтон / Брум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на Уимблдоне

08 июля 2024, 15:04 |
190
0
Киченок / Павич – Эпплтон / Брум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

8 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче первого раунда микста украинка и Мате Павич из Хорватии, посеянные под 3-м номером, сразятся против британского тандема Эмили Эпплтон / Чарльз Брум. Встреча состоится 4-м запуском на корте №14 после матча Чжан / Аревало – Волинец / Рам. Ориентировочное время начала поединка – 17:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Ульрикке Эйкери / Максимо Гонсалес – Бетани Маттек-Сэндс / Жан-Жульен Роер.

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смотреть онлайн Уимблдон-2024 Людмила Киченок Мате Павич Эмили Эпплтон
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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