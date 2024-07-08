Киченок / Павич – Эпплтон / Брум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче первого раунда микста украинка и Мате Павич из Хорватии, посеянные под 3-м номером, сразятся против британского тандема Эмили Эпплтон / Чарльз Брум. Встреча состоится 4-м запуском на корте №14 после матча Чжан / Аревало – Волинец / Рам. Ориентировочное время начала поединка – 17:50 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Ульрикке Эйкери / Максимо Гонсалес – Бетани Маттек-Сэндс / Жан-Жульен Роер.

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