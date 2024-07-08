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  4. Ястремская / Перселл – Сибахара / Леммонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2024, 14:33 | Обновлено 08 июля 2024, 14:53
422
0

Ястремская / Перселл – Сибахара / Леммонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на Уимблдоне

08 июля 2024, 14:33 | Обновлено 08 июля 2024, 14:53
422
0
Ястремская / Перселл – Сибахара / Леммонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче первого раунда микста украинка и австралиец Макс Перселл сразятся с дуэтом Ена Сибахара (Япония) / Натаниэль Леммонс (США). Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после матча Дарт / Гласспул – Букша / Мартен. Ориентировочное время начала поединка – 17:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Альдила Сутджиади / Джексон Уитроу – Сара Эррани / Андреа Вавассори.

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Даяна Ястремская смотреть онлайн Уимблдон-2024 Макс Перселл Ена Сибахара
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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