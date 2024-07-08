Ястремская / Перселл – Сибахара / Леммонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на Уимблдоне
8 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.
В матче первого раунда микста украинка и австралиец Макс Перселл сразятся с дуэтом Ена Сибахара (Япония) / Натаниэль Леммонс (США). Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после матча Дарт / Гласспул – Букша / Мартен. Ориентировочное время начала поединка – 17:40 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Альдила Сутджиади / Джексон Уитроу – Сара Эррани / Андреа Вавассори.
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