ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека возглавил легендарный итальянский клуб «Милан».

Для Фонсеки это второе место работы в Серии A. Ранее специалист возглавлял «Рому».

Кроме того, Фонсека успел поработать с «Порту», «Брагой», «Шахтером» и «Лиллем». В минувшем сезоне «Лилль» под руководством португальца финишировал на 4-й позиции Лиги 1.

Сегодня, 8 июля, состоялась официальная презентация Фонсеки. Португальский наставник пришел на первую пресс-конференцию в «Милане» со значком флага Украины на пиджаке.

ФОТО. Милан представил нового коуча. Он пришел с флагом Украины