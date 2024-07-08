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Италия
08 июля 2024, 14:30 | Обновлено 08 июля 2024, 14:34
736
0

ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины

Паулу Фонсека возглавил итальянский гранд

08 июля 2024, 14:30 | Обновлено 08 июля 2024, 14:34
736
0
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
ФК Милан.  Паулу Фонсека

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека возглавил легендарный итальянский клуб «Милан».

Для Фонсеки это второе место работы в Серии A. Ранее специалист возглавлял «Рому».

Кроме того, Фонсека успел поработать с «Порту», «Брагой», «Шахтером» и «Лиллем». В минувшем сезоне «Лилль» под руководством португальца финишировал на 4-й позиции Лиги 1.

Сегодня, 8 июля, состоялась официальная презентация Фонсеки. Португальский наставник пришел на первую пресс-конференцию в «Милане» со значком флага Украины на пиджаке.

ФОТО. Милан представил нового коуча. Он пришел с флагом Украины

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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Паулу Фонсека
Дмитро Олійник Источник: ФК Милан
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