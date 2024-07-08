Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звёздный французский игрок начнёт матч против Испании со скамейки запасных
Чемпионат Европы
08 июля 2024, 13:15 | Обновлено 08 июля 2024, 14:24
954
0

Звёздный французский игрок начнёт матч против Испании со скамейки запасных

Антуан Гризманн не входит в планы главного тренера на полуфинал Евро-2024

08 июля 2024, 13:15 | Обновлено 08 июля 2024, 14:24
954
0
Звёздный французский игрок начнёт матч против Испании со скамейки запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский нападающий Антуан Гризманн начнёт матч против Испании со скамейки запасных

Главный тренер «синих» Дидье Дешам в преддверии полуфинала против Испании планирует поменять тактику на матч. Тренера волнует результативность команды, из-за чего наставник хочет сыграть против испанцев в более контратакующей схеме. об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Вероятно, что завтра Франция выйдет на поле по схеме 4-3-3, с одним нападающим меньше и одним полузащитником больше. Под замену может попасть Антуан Гризманн. Французская газета пишет, что нападающий «Атлетико Мадрид», который, как и вся команда, испытывает трудности в этом турнире, может начать матч на скамейке запасных, чтобы уступить место третьему полузащитнику. В схеме 4-3-3 у 33-летнего игрока нет чётко определённой роли, так как он является плеймейкером. Вероятнее всего, вместо Антуана на поле выйдет лучший игрок матча против Португалии – Усман Дембеле.

Важно отметить, что сборная Франции вышла в полуфинал Евро 2024, не забив ни одного гола с игры.

По теме:
Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию на подготовку к ОИ-2024
Джака сделал признание о травме, с которой он играл против Англии
Экс-наставник Шахтера назвал причины провала Италии на Евро-2024
Антуан Гризманн Усман Дембеле Дидье Дешам сборная Франции по футболу тактика Евро-2024 Испания - Франция
Алексей Тиньков Источник: L'Equipe
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Футбол | 08 июля 2024, 10:36 20
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1

Днепровский клуб прекратит свое существование

Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Футбол | 08 июля 2024, 11:14 7
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн

Артем должен стать игроком «Атлетико»

ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
Футбол | 08.07.2024, 14:30
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Бокс | 08.07.2024, 07:37
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08.07.2024, 01:06
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 4
Бокс
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
07.07.2024, 06:46 18
Футбол
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
07.07.2024, 13:32 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем