Звёздный французский игрок начнёт матч против Испании со скамейки запасных

Французский нападающий Антуан Гризманн начнёт матч против Испании со скамейки запасных

Главный тренер «синих» Дидье Дешам в преддверии полуфинала против Испании планирует поменять тактику на матч. Тренера волнует результативность команды, из-за чего наставник хочет сыграть против испанцев в более контратакующей схеме. об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Вероятно, что завтра Франция выйдет на поле по схеме 4-3-3, с одним нападающим меньше и одним полузащитником больше. Под замену может попасть Антуан Гризманн. Французская газета пишет, что нападающий «Атлетико Мадрид», который, как и вся команда, испытывает трудности в этом турнире, может начать матч на скамейке запасных, чтобы уступить место третьему полузащитнику. В схеме 4-3-3 у 33-летнего игрока нет чётко определённой роли, так как он является плеймейкером. Вероятнее всего, вместо Антуана на поле выйдет лучший игрок матча против Португалии – Усман Дембеле.



Важно отметить, что сборная Франции вышла в полуфинал Евро 2024, не забив ни одного гола с игры.