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Испания
08 июля 2024, 12:26 |
922
0

Реал нацелился на трансфер очередной суперзвезды. Но есть два конкурента

Мадридский клуб хочет купить Йозуа Киммиха

08 июля 2024, 12:26 |
922
0
Реал нацелился на трансфер очередной суперзвезды. Но есть два конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

29-летний полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может в ближайшее время покинуть мюнхенский клуб.

По информации Fichajes, Киммиха этим летом хочет подписать мадридский «Реал», планируется, что Йозуа заменит своего соотечественника Тони Крооса, который завершил карьеру. Однако у «Реала» есть серьезные конкуренты – «ПСЖ» и «Барселона». Отмечается, что «Бавария» хочет получить за своего звездного игрока 40-50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Киммих сыграл за «Баварию» 43 матча, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Ранее отмечалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Винисиуса сумму, которая станет новым трансферным рекордом.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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