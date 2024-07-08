Реал нацелился на трансфер очередной суперзвезды. Но есть два конкурента

29-летний полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может в ближайшее время покинуть мюнхенский клуб.

По информации Fichajes, Киммиха этим летом хочет подписать мадридский «Реал», планируется, что Йозуа заменит своего соотечественника Тони Крооса, который завершил карьеру. Однако у «Реала» есть серьезные конкуренты – «ПСЖ» и «Барселона». Отмечается, что «Бавария» хочет получить за своего звездного игрока 40-50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Киммих сыграл за «Баварию» 43 матча, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Ранее отмечалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Винисиуса сумму, которая станет новым трансферным рекордом.