Не Реал. Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире
Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити»
Известное испанское издание Marca, ссылаясь на данные портала Transfermarkt, обнародовало рейтинг футбольных клубов с самыми дорогими составами в мире.
Возглавил рейтинг действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити», состав которого оценивается в 1,38 миллиарда евро.
Вторую строчку занял мадридский «Реал», состав которого после подписания Килиана Мбаппе оценивается в 1,28 миллиарда евро. Третью строчку занял лондонский «Арсенал» (1,18 млрд).
Ранее портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в чемпионате Испании.
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами
- Манчестер Сити – €1,38 миллиарда
- Реал – €1,28 млрд
- Арсенал – €1,18 млрд
- Челси – €1,08 млрд
- ПСЖ – €948,2 млн.
- Бавария – €934,15 млн
- Ливерпуль – €931,3 млн
- Барселона – €860 млн
- Тоттенхэм – €818,5 млн
- Манчестер Юнайтед – €741,15 млн
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