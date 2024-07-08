Не Реал. Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире

Известное испанское издание Marca, ссылаясь на данные портала Transfermarkt, обнародовало рейтинг футбольных клубов с самыми дорогими составами в мире.

Возглавил рейтинг действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити», состав которого оценивается в 1,38 миллиарда евро.

Вторую строчку занял мадридский «Реал», состав которого после подписания Килиана Мбаппе оценивается в 1,28 миллиарда евро. Третью строчку занял лондонский «Арсенал» (1,18 млрд).

Ранее портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в чемпионате Испании.

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами