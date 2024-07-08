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Англия
08 июля 2024, 10:56 |
1429
1

Не Реал. Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире

Лидером рейтинга стал английский «Манчестер Сити»

08 июля 2024, 10:56 |
1429
1
Не Реал. Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Известное испанское издание Marca, ссылаясь на данные портала Transfermarkt, обнародовало рейтинг футбольных клубов с самыми дорогими составами в мире.

Возглавил рейтинг действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити», состав которого оценивается в 1,38 миллиарда евро.

Вторую строчку занял мадридский «Реал», состав которого после подписания Килиана Мбаппе оценивается в 1,28 миллиарда евро. Третью строчку занял лондонский «Арсенал» (1,18 млрд).

Ранее портал Transferamrkt обновил цены на украинских футболистов, выступающих в чемпионате Испании.

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами

  1. Манчестер Сити – €1,38 миллиарда
  2. Реал – €1,28 млрд
  3. Арсенал – €1,18 млрд
  4. Челси – €1,08 млрд
  5. ПСЖ – €948,2 млн.
  6. Бавария – €934,15 млн
  7. Ливерпуль – €931,3 млн
  8. Барселона – €860 млн
  9. Тоттенхэм – €818,5 млн
  10. Манчестер Юнайтед – €741,15 млн
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финансы Манчестер Сити Арсенал Лондон Реал Мадрид Челси ПСЖ Бавария Ливерпуль Барселона Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Saar
З 4 місця і нижче - це інфляція, а не ціна. Бо ціну свою не оправдовують. 
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