Владелец клуба УПЛ зимой дал солидный заем Днепру-1. Стала известна сумма
Владелец «Полесья» Геннадий Буткевич одолжил днепрянам 200 миллионов гривен
«Днепр-1» может прекратить свое существование. Руководство клуба сейчас изучает различные варианты, чтобы этого не допустить.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в январе 2024 года руководство «Днепра-1» обратилось к владельцу житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу с просьбой одолжить средства для доигрывания сезона. Буткевич не отказал, и одолжил днепрянам 200 миллионов гривен (примерно 5 миллионов долларов).
Ранее Sport.ua сообщал, для того, чтобы удержаться на плаву, проблемный «Днепр-1» был готов объединиться с одним из перволиговых клубов, но в последний момент этот вариант спасения отпал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дженнаро Гаттузо восхищается украинским народом
Бускетс и Хави с партнерами – вне конкуренции