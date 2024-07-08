Владелец клуба УПЛ зимой дал солидный заем Днепру-1. Стала известна сумма

«Днепр-1» может прекратить свое существование. Руководство клуба сейчас изучает различные варианты, чтобы этого не допустить.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в январе 2024 года руководство «Днепра-1» обратилось к владельцу житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу с просьбой одолжить средства для доигрывания сезона. Буткевич не отказал, и одолжил днепрянам 200 миллионов гривен (примерно 5 миллионов долларов).

Ранее Sport.ua сообщал, для того, чтобы удержаться на плаву, проблемный «Днепр-1» был готов объединиться с одним из перволиговых клубов, но в последний момент этот вариант спасения отпал.