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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 10:25 |
1905
0

Владелец клуба УПЛ зимой дал солидный заем Днепру-1. Стала известна сумма

Владелец «Полесья» Геннадий Буткевич одолжил днепрянам 200 миллионов гривен

08 июля 2024, 10:25 |
1905
0
Владелец клуба УПЛ зимой дал солидный заем Днепру-1. Стала известна сумма
СК Днепр-1

«Днепр-1» может прекратить свое существование. Руководство клуба сейчас изучает различные варианты, чтобы этого не допустить.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в январе 2024 года руководство «Днепра-1» обратилось к владельцу житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу с просьбой одолжить средства для доигрывания сезона. Буткевич не отказал, и одолжил днепрянам 200 миллионов гривен (примерно 5 миллионов долларов).

Ранее Sport.ua сообщал, для того, чтобы удержаться на плаву, проблемный «Днепр-1» был готов объединиться с одним из перволиговых клубов, но в последний момент этот вариант спасения отпал.

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Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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