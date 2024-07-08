Верес не договорился о новом контракте с основным хавбеком

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Александр Кучеренко завершил свои выступления за «Верес». Срок действия контракта истек в июне, а все последующие попытки договориться о продолжении сотрудничества не имели успеха.

«Вели переговоры, но не пришли к общему знаменателю. Я ушел из «Вереса», – сказал Кучеренко корреспонденту Sport.ua.

В минувшем сезоне 32-летний футболист провел за красно-черных 27 матчей и заработал 3 предупреждения. Ранее хавбек играл за краматорский «Авангард», молдовские «Нистру», «Костулени» и «Верис», «Зирку», «Ингулец» и «Волынь».

«Верес» по итогам предыдущего чемпионата занял 13-е место в УПЛ, после чего в стыковых матчах оказался сильнее «Эпицентра» (1:1, 3:1).

Ранее ровенский клуб покинули Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук, Евгений Паст, Даниил Хондак и Жулио Сезар.

На прошлой неделе «Верес» подписал первого в истории клуба грузина.