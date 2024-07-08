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  4. Гофф выступила с признанием после вылета с Уимблдона
Уимблдон
08 июля 2024, 04:13 | Обновлено 08 июля 2024, 04:26
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Гофф выступила с признанием после вылета с Уимблдона

Американка – о поражении от Наварро

08 июля 2024, 04:13 | Обновлено 08 июля 2024, 04:26
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Гофф выступила с признанием после вылета с Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Представительница США Коко Гофф, которая занимает 2-е место в мировом рейтинге, дала оценку своему поражению в четвертом круге Уимблдонского турнира от соотечественницы Эммы Наварро, которая является 17-й ракеткой мира.

«Я играла так много турниров Grand Slam, где каждый может выиграть. А позиция в рейтинге – это просто число. Это просто преимущество, ведь вам не придется играть еще один матч первого круга. Но это не значит, что вы не можете проиграть. Мы видели, как выпадает много фаворитов. Мы видели, как действующие чемпионы выбывали из турнира. Это ничего не значит.

Я думаю, что люди… фанаты тенниса проявляют неуважение к игрокам с низким рейтингом. Возможно, рейтинга нет у теннисиста, но уровень то есть. И эти теннисисты здесь не просто так. Они заслуживают своего места. Легкого розыгрыша не бывает. Никакой прогулки с тортом или чего-то еще. Это соревновательный вид спорта. Мы все хотим победить. Я была там, когда меня оценивали как угодно и я была никому неизвестной. Было бы неуважительно со стороны другого игрока сказать: «Да, у этой девушки низкий рейтинг, и она такого возраста… Я должна ее легко разнести». Это не тот случай. Я не принимаю во внимание свой рейтинг WTA, когда дело касается чего-либо. Я подхожу к каждому матчу с очень соревновательным настроем, независимо от рейтинга или человека, против которого я играю», – рассказала Гофф на послематчевой пресс-конференции.

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Коко Гофф Уимблдон-2024
Юрій Остроумов Источник: Wimbledon
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