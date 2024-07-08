Тренер Испании оценил значение травмы Педри для всей команды

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о травме Педри, полученной в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии (2:1 доп.время), из-за которой хавбек пропустит остаток чемпионата Европы.

«Наша команда – семья. Как во всех семьях, случаются позитивные и негативные моменты, и травма Педри – один из примеров последнего. Это проблема, но преодоление трудностей помогает укрепить командный дух. Я горжусь тем, насколько все преданы делу», – заявил де ла Фуэнте.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2024 между сборными Испании и Германии Кроос сфолил на Педри на 8-й минуте и нанес ему травму, после чего испанца заменил хавбек Даниэль Ольмо.