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Испания
08 июля 2024, 03:50 | Обновлено 08 июля 2024, 03:58
214
0

Тренер Испании оценил значение травмы Педри для всей команды

Луис де ла Фуэнте – о потере полузащитника

08 июля 2024, 03:50 | Обновлено 08 июля 2024, 03:58
214
0
Тренер Испании оценил значение травмы Педри для всей команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о травме Педри, полученной в матче 1/4 финала Евро-2024 против Германии (2:1 доп.время), из-за которой хавбек пропустит остаток чемпионата Европы.

«Наша команда – семья. Как во всех семьях, случаются позитивные и негативные моменты, и травма Педри – один из примеров последнего. Это проблема, но преодоление трудностей помогает укрепить командный дух. Я горжусь тем, насколько все преданы делу», – заявил де ла Фуэнте.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2024 между сборными Испании и Германии Кроос сфолил на Педри на 8-й минуте и нанес ему травму, после чего испанца заменил хавбек Даниэль Ольмо.

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Педри Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу травма Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Sport.es
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