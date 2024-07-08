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Англия
08 июля 2024, 03:31 | Обновлено 08 июля 2024, 03:38
36
0

Легендарный игрок МЮ определил самого важного футболиста сборной Англии

Рио Фердинанд – о Букайо Сака

08 июля 2024, 03:31 | Обновлено 08 июля 2024, 03:38
36
0
Легендарный игрок МЮ определил самого важного футболиста сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о роли вингера Букайо Сака в нынешней сборной родоначальников футбола.

«Все в нем кажется таким позитивным. Его невозможно не любить не только за его футбол, но и за его личность и характер.

Я бы даже сказал, что он самый важный игрок Англии, потому что он сильно отличается от всех остальных. Он тот, кто будет бежать на людей, обыгрывать их один на один и заходить им в тыл. В последнем матче он играл на позиции крайнего защитника, но он вингер. Он такой талантливый игрок», – заявил Фердинанд.

Как известно, сборная Англии с голом Сака в 1/4 финала чемпионата Европы обыграла Швейцарию (1:1, пен. 5-3) и теперь в полуфинале померится силами с командой Нидерландов.

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Букайо Сака Рио Фердинанд сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: The Sun
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